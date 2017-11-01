Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan önemli geçitler arasında yer alan Geminbeli'nde yüksek kesimlerden kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Beyaz örtünün kaplandığı dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji yetkilileri, bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışı nedeniyle vatandaşları zirai don olaylarına karşı uyardı.
Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
01.11.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçesi arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Etiketler : Sivas,kar,
516027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516027.aspx
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