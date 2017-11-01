Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekerkaya mevkiinde sahilde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği ve ölüm sebebi tespit edilemeyen ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bölgede bir sitede oturan Nihat İsmailoğlu, "Evimizin önünde sahile bir ceset vurdu. Yetkililere bildirdik. Şu anda ilgili makamlar ilgileniyor" dedi.