Şekerkaya mevkiinde sahilde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği ve ölüm sebebi tespit edilemeyen ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bölgede bir sitede oturan Nihat İsmailoğlu, "Evimizin önünde sahile bir ceset vurdu. Yetkililere bildirdik. Şu anda ilgili makamlar ilgileniyor" dedi.
Lapseki'de deniz kıyısında ceset bulundu
01.11.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.
Etiketler : Çanakkale'nin Lapseki,erkek cesedi,
516067 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516067.aspx
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