Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri’de yabancı uyruklu kadınlara tehdit ve dayak zoruyla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler Silivri’de 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7’si erkek 20’si kadın olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Müdürlüğüne getirildi. Silivri’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlarda cinsel yollarla bulaşan zührevi hastalıklara rastlandığı ifade edildi. Yabancı uyruklu kadınların tehdit ve dayak zoruyla fuhuş yaptırıldığı ve pasaportlarına el konulduğu öğrenildi. Fuhuş yaptırılan kadınların çocuk bakıcılığı bahanesiyle kandırılarak Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı.



Operasyonla gözaltına alınan 20 kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilerek sınır dışı edildi. Yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmalarında aracı oldukları öğrenilen 7 erkek şahıs ise hakim karşısına çıktı. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahıslara düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.



Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin belirlenen adreslere baskın yaptığı görülüyor.