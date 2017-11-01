Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bulunan bir fırından dün akşam ekmek alan E.Y. (60), eve gittiğinde ekmeğin içinden parçalanmış madeni para çıktığını gördü.

Ekmeğin içinde para parçaları görmekten dolayı şaşkınlığa uğradıklarını söyleyen E.Y., “Dün akşam ekmek alıp eve geldim. İçinde madeni para görünce çok şaşırdık. Ekmeğe hiç dokunmadan sabah Sağlık İl Müdürlüğüne gittik onlar da bizi Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yönlendirdi. Gerekli işlemi yapacaklarını söyledi. Bizlerin başına geldi duyarlı davranarak başkanlarının başına gelsin istemiyoruz” dedi.

Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı

Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirten Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin ise yasal olarak gerekeni uygulayacaklarını ifade etti.