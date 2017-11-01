Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araban Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Gaziantep-Adıyaman karayolu ilçe girişinde H.Y. yönetimindeki 34 FJ 3975 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde yapılmış gizli bölmelerde ruhsatsız 2 adet tabanca, 1 adet uzun tabanca ile 2 adet mermi, 1 adet üstü açık tabanca sürgüsü ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, araç sürücüsü H.Y. ile birlikte aynı araçta bulunan M.D. ve K.P.’yi gözaltına aldı.

Zanlıların sorguların ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.