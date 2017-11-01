Fethiye ilçesi Yeni Mahalle’de 60 yaşındaki N.K isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. N.K, isimli şahısın evinde yapılan aramada saksılar arasında ve tavuk kümesine gizlenmiş 3 parça halinde 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Aramanın ardından N.K, isimli şahıs, gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen N.K uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.