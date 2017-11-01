Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine alınan ihbarı değerlendiren ekipler şüphelenilen otomobili Bölge Trafik yakınlarında durdurdu. Durdurulan otomobil içerisinde ekiplerle birlikte narkotik köpeği ‘Zeta’ da aramaya katıldı. Narkotik köpeği tarafından otomobilin mazot deposunda uyuşturucu bulundu. Paketlenerek depoya gizlenmiş vaziyette 4 kilo kubar esrar ile 3 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü Aydın K.’yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.