Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükkemerdere Mahallesi'nde Hasan Can (44) 21 Ekim'de kestane toplamak için ağaca çıktı. Kestane topladığı sırada ağaçtan düşen Can'ı sağlık ekiplerince, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Can, buradan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.