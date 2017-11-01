Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen E.N’yi Bahçelievler Mahallesi’nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ticareti yapan adam tutuklandı
01.11.2017 - 17:43 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Etiketler : karaman,uyuşturucu,operasyon,haberler,
516154 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516154.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER