Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 metre rakımlı Dranas Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Şu an yağış kısa aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Sinop’a mevsimin ilk karı yağdı
01.11.2017 - 18:25 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'a mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Etiketler : sinop,kar,haberler,
516158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516158.aspx
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