Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Gemlik Limanı’ndan çimento yapımında kullanılan demir tozu yükünü alan 78 metre uzunluğundaki “Bilal Bal” adlı kargo gemisi Zonguldak’ın Ereğli Limanı’na doğru yola çıktı. Gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçtiği sırada Şile açıklarında 04.25’te EPIRB (Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi) sinyali verdi. Şile’nin 7 mil açığından alınan sinyal sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti’ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yüzeyde geminin adının yazılı olduğu can simidi ile “Orapin 4” yazılı şişme can salı buldu. Bunun üzerine geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Gemide 10 kişilik mürettebat olduğu belirlendi. Deniz Kuvvetleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti tarafından müşterek yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, batan geminin yeri tespit edildi, enkazının görüntüsü alındı. Mürettabatı arama çalışması sürerken, yakınları çalışmaların yapıldığı sahile akın etti. Nihat Küçük’un geminin sahibi olduğu ve aynı zamanda oğlu Onur Aşkın Küçük ile birlikte suya gömüldükleri ifade edildi.

“SU ALIYORUZ” İDDİASI

Sakarya’da yaşayan Turgay Meydan isimli vatandaş, “Gemideki arkadaşım Nihat ağabey saat 03.05’te beni aradı. ‘Geminin şaft bölümünden su alıyoruz’ dedi. Ardından telefon kesildi. Sabah geminin battığını öğrendim” bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım “Maalesef kosterimiz bilinmeyen bir sebeple batmıştır. Personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor” dedi.