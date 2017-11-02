Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'nde denize sıfır noktadan 1 kilometre arayla aynı anda başlayan orman yangınları, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyu süren yoğun çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. Yangın bölgesinin yüksek olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınabilen yangından yaklaşık 50 hektar ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.



Yangının 2 noktadan başladığının tespit edilmesi üzerine, jandarma ekipleri sabotaj ihtimali üzerinde durmaya başladı. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.