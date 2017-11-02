Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlere yağan karın ardından soğuk hava etkili oluyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bin 700 rakımlı Sıpkaç ve bin 600 rakımlı Aladağ'ın zirvesi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde araçların ve evlerin camları buz tuttu, bina çatıları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle Acısu deresi kısmen buz tuttu. Çobanlar soğuk havada büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Soğuk havadan olumsuz etkilenen hayvanlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Bir tilki kış mevsiminde olduğu gibi tarlalarda fare avına çıktı. Tilkinin fare avlamak için sarf ettiği çaba AA muhabiri tarafından görüntülendi. Sincaplar ise sarıçam ağaçlarında kozalak yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştı.