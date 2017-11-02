Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Hain saldırıda şehit olan sözleşmeli er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

