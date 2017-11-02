Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Hain saldırıda şehit olan sözleşmeli er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
Bursa'ya şehit ateşi düştü
02.11.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.
Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Hain saldırıda şehit olan sözleşmeli er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
Etiketler : bursa,haberler,şehit,hakkari şehidi,
516351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516351.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER