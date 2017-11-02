Şile açıklarında dün batan geminin enkazına ulaşılırken, kaybolan mürettebatı dalış yaparak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde arama faaliyetlerine başlayan sahil güvenlik ekipleri havadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolan denizcilerin yakınlarının ise endişeli bekleyişi devam ediyor.
Kayıp mürettebatı dalgıçlar arıyor
02.11.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile açıklarında batan gemideki mürettebatı arayan dalgıçların çalışmaları devam ediyor.
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516404 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516404.aspx
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