Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında dün batan geminin enkazına ulaşılırken, kaybolan mürettebatı dalış yaparak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde arama faaliyetlerine başlayan sahil güvenlik ekipleri havadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolan denizcilerin yakınlarının ise endişeli bekleyişi devam ediyor.