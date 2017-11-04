Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Kafelerin yoğunlukta olduğu sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Barış A. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genci gören şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Barış A’yı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.