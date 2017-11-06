Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı e-Devlet sisteminde tasarımı yenilemek için çalışmalara başladı. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla e-Devlet hem “engelli dostu” hâle gelecek hem de uygulamaya çoklu dil seçeneği eklenecek. Arama işlevi hizmetlerinin yanı sıra adli sicil kaydı için temiz kâğıdı gibi alternatif tanımlara yer verilecek. Entegrasyon tamamlandığında, vatandaşlar başvuru, fatura, abonelik bilgi sorgulama, ödeme gibi işlemleri e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca kurumlar iş ilanlarını buradan verip, eleman alabilecek. Böylelikle vatandaşlar iş başvurusu için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve iletmekle uğraşmayacak. Yeni tasarımla erişim kolaylaşırken, kullanıcılara da hizmet önerileri sunulacak.