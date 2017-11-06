Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli Avukat Abdurrahman Aytekin evinde ölü bulundu. En son dün akşam saatlerinde kızı ile konuşan Abdurrahmen Ayetekin’den bugün haber alamayan kızı şüphelenip eve geldi. Babası kapıyı açmayınca, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber veren kızı, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak açmasından sonra sağlık ekipleri ile birlikte içeri girince babasının koridorda cansız bedeni ile karşılaştı. Aytekin’in öldüğünü duyan komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.