Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Turgutreis açıklarındaki devriye görevi sırasında kıyıya yaklaşık 600 metre uzaklıkta su yüzeyinde ceset olduğunu fark etti. Erkek cesedi, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen, Ege Denizi'nden kaçak yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan 25-30 yaşlarındaki göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, 3 Kasım'da Kardak kayalıkları açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan grubun yardım talebi üzerine başlatılan aramada 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, Sahil Güvenlik birimlerince bölgede arama kurtarma çalışması yapılmıştı. Dün gece saatlerinde de Kadıkalesi mevkisinde kıyıya yakın bölgede 40 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuştu.