Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilen turistler plajlara akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist Kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havanın etkisini arttırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe plajında bulunan restoran ve kafeleri doldurdu.