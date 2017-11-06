Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilen turistler plajlara akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist Kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havanın etkisini arttırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe plajında bulunan restoran ve kafeleri doldurdu.
Bodrum'da Kasım ayında denize girdiler
06.11.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava ve yağış etkisini gösterirken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.
Etiketler : bodrum,hava durumu,deniz,muğla,
517409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517409.aspx
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