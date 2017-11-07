Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Fethiye Yeni Mahalle, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ahmet Arslan (36) kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan silahla vuruldu. Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan’ın öldüğünü belirledi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Ahmet Arslan'ın cesedi Savcılık tarafından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.