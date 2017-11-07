Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu Habipler köyü yakınlarında meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 02 FB 308 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Özer'e (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan Şükran Özer, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şükran Özer hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.