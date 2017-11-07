Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu Habipler köyü yakınlarında meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 02 FB 308 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Özer'e (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan Şükran Özer, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şükran Özer hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Beton mikserinin çaptığı kadın öldü
07.11.2017 - 12:09 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu Habipler köyü yakınlarında meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 02 FB 308 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Özer'e (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan Şükran Özer, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şükran Özer hayatını kaybetti.
Etiketler : adıyaman,kaza,beton mikseri,haberler,öldü,
517654 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517654.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER