Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Yenimahalle Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Arslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Arslan, silahla açılan ateş sonucu vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler olay yerine gidince, Ahmet Arslan'ı yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Arslan, olay yerinde öldü. Ahmet Arslan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.