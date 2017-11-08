Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde Suruç ilçesinde M.K ve H.D isimli şahıslarda satışa hazır uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Şanlıurfa-Suruç karayolunda yapığı yol kontrolünde M.K ve F.K isimli şahısların bulunduğu 63 FL plakalı otomobil durdurularak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde otomobilin bagaj bölümünde çay kolisi içerisine gizlenmiş satışa hazır 6 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K ve F.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
08.11.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suruç karayolunda bir arabanın içerisinde 6 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirildi.
Etiketler : şanlıurfa,uyuşturucu,haberler,
517928 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517928.aspx
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