Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde Suruç ilçesinde M.K ve H.D isimli şahıslarda satışa hazır uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Şanlıurfa-Suruç karayolunda yapığı yol kontrolünde M.K ve F.K isimli şahısların bulunduğu 63 FL plakalı otomobil durdurularak arama yaptı. Yapılan arama neticesinde otomobilin bagaj bölümünde çay kolisi içerisine gizlenmiş satışa hazır 6 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K ve F.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.