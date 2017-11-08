Alaşehir'in Örencik Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Mehmet Eser (71), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu başından ağır yaralandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Eser’e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Eser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eser'in cenazesi Örencik Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
08.11.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : manisa,haberler,ağaç,haberler,
518053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518053.aspx
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