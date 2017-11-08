Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaşehir'in Örencik Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Mehmet Eser (71), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu başından ağır yaralandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Eser’e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Eser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eser'in cenazesi Örencik Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.