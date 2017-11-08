Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Harun Kelek (19), Karaelbistan Mahallesi’nde 2 katlı bir evin çatısında çalışırken makara yardımıyla yerden uzatılan sacı almak istediği sırada metal levha binanın hemen yanından geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Kelek, metrelerce yüksekten yere düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Harun Kelek’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının ve jandarma olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Kelek’in makara yardımıyla yukarı çektiği çatı sacını almak için hamle yaptığı sırada metal levhanın elektrik tellerine temas ettiğini belirtti. Akıma kapılan talihsiz işçinin, sacla birlikte beton zemine çakıldığını belirten görgü tanıkları, olayın bir anda yaşandığını ve ne olduğunu anladıklarında da Kelek’in yaşamını kaybettiğini anlattı.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.