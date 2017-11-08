Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı yan yoldan Bayburt Devlet Hastanesi yönüne doğru giden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 69 AE 527 plakalı araç, Esentepe Mahallesi’nden şehir merkezine doğru giden 69 AG 515 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini iddia eden vatandaşlar, kavşağa trafik ışığı yapılması talebinde bulundu.

