Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Vali Mithat Paşa Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (25) yönetimindeki 33 DY 154 plakalı otomobil Atatürk Caddesi’nden İstiklal Caddesi yönüne seyir halindeyken, Vali Mithat Paşa Caddesi Kavşağı’na geldiğinde bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü M.G. ile yanında bulunan O.Ö. (27) yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine yaralılar Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.