Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Akçakale yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen 4 kişiye başka kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1 yaralı ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, ateş açıp kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yol kenarında bekleyen şahıslara ateş açıldı
10.11.2017 - 14:37 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Akçakale yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen 4 kişiye başka kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1 yaralı ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Şanlıurfa,ateş açılmak,
518507 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518507.aspx
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