Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde özel bir bankanın ATM'sine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, para yatırma menteşesini açmaya çalıştı.

Şüpheliler, alarmın devreye girmesi üzerine paraları çalamadan olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Hırsızlık girişimi zanlılarının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.