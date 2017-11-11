Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde özel bir bankanın ATM'sine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, para yatırma menteşesini açmaya çalıştı.
Şüpheliler, alarmın devreye girmesi üzerine paraları çalamadan olay yerinden uzaklaştı.
Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Hırsızlık girişimi zanlılarının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
ATM'den para çalmaya çalıştılar
11.11.2017 - 01:44 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinden (ATM) hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler alarmın çalması üzerine kaçtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde özel bir bankanın ATM'sine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, para yatırma menteşesini açmaya çalıştı.
Etiketler : adana,hırsızlık,atm,
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