Gölbağı Köyü'nde oturanlar kuduz olmasından şüphelendiği bir sığır için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden yardım istendi. Köye gelen ekipler tarafından alınan örneklerin incelemesi sonunda sığırda kuduz vakası tespit edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine köye hayvan giriş ve çıkışlarını 6 aylık süreyle yasakladı.
Bunun üzerine köydeki diğer büyük ve küçükbaş hayvanlar da aşılandı.
Adıyaman Çelikhan'da kuduz karantinası
11.11.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'ne, kuduz vakası nedeniyle Gölbağı köyü 6 ay süreyle karantinaya alındı.
Gölbağı Köyü'nde oturanlar kuduz olmasından şüphelendiği bir sığır için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden yardım istendi. Köye gelen ekipler tarafından alınan örneklerin incelemesi sonunda sığırda kuduz vakası tespit edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine köye hayvan giriş ve çıkışlarını 6 aylık süreyle yasakladı.
Etiketler : adıyaman,kuduz,karantina,
518755 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518755.aspx
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