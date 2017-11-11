Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbağı Köyü'nde oturanlar kuduz olmasından şüphelendiği bir sığır için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden yardım istendi. Köye gelen ekipler tarafından alınan örneklerin incelemesi sonunda sığırda kuduz vakası tespit edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine köye hayvan giriş ve çıkışlarını 6 aylık süreyle yasakladı.



Bunun üzerine köydeki diğer büyük ve küçükbaş hayvanlar da aşılandı.