Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlere moral vermek amacıyla, vosvos araçlarıyla kanserde farkındalık ve sevgi konvoyu oluşturuldu. Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği'nce (KANSERDER) kanser hastalarına moral kazandırmak amacıyla Serdivan ilçesindeki bir kafede "Biz birlikte güçlüyüz" etkinliği düzenlendi. Çiçek, balon ve Türk bayraklarıyla süslenen kafede gönüllerince eğlenen kanser hastası çocuk ve yetişkinler, daha sonra ADAWOS Sakarya Vosvos Grubu'nun araçlarıyla şehir turu attı. Kentin cadde ve sokaklarında balonlarla süslenen vosvos araçlarıyla dolaştırılan kanser hastaları, büyük mutluluk yaşadı.

KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mutluluklar paylaştıkça çoğalır"dan yola çıkarak kanser tedavisi görmüş ve görmeye devam eden çocukların bir kafede ağırlandığını söyledi.

'Kansere karşı ele ele biz birlikte güçlüyüz'

Akar, güzellikleri ve mutlulukları çoğaltmaktan yana olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bugün hepimiz çok mutlu olduk. Kanser, moral ve motivasyonla yüzde 50 iyileşmede kendini gösteren zor ve önemli bir hastalık. Biz de zoru en güzel şekilde mutluluğa çevirmek için 'Kansere karşı ele ele biz birlikte güçlüyüz' diyerek bugün buradayız. İnşallah bu ve benzeri çalışmaları daha etkin halde devam ettireceğiz. Şimdi buradan çocuklarımızla, ailelerimizle 'ADAWOS' grubunun vosvos arabalarıyla kanserde farkındalık ve sevgi konvoyu yapacağız. Biz böyle mutluyuz, herkesi bu mutluluğu paylaşmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz."