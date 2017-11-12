Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkale ilçesinde yol güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 42 kaçak göçmen yakalandı. Van Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Başkale ilçesinde yol emniyet kontrol devriyesinde durdurulan, kapalı kasa kamyonette yapılan kontrol neticesinde insani koşullarda taşınmayan 42 kaçak göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak iki organizatör yakalanarak mevcutlu olarak, adli makamlara gönderilmiş olup adli işlemleri devam etmektedir" denildi.