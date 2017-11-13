Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Kale mevkiinde gece saat 21.30’da kayıp ihbarı yapılan Niyazi Şensu’nun (80) bulunması için 5 kişilik AFAD ekibi arama faaliyetinde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında saat 23.30 sıralarında Niyazi Şensu’nun fındık bahçesinde cesedi bulundu. Yaşlı adamın cesedi 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilirken, ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.