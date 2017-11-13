Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 18.30 sularında Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'ndeki moloz dökme alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, moloz dökme alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler alanın büyük bir bölümünü sararken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olayın haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

