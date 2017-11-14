Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda trafik denetimleri sıkılaştırılsa da, gerekli tedbirler alınsa da kazaların önüne bir türlü geçilemiyor. ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, kazaların azalması için sürücülere birkaç öneride bulunuyor. Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılmasını ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Dilekçe Alt Komisyonuna bilgi veren Prof. Dr. Sümer, yıllardır trafik, ulaşım psikolojisi üzerinde çalıştığını aktarıyor. Kendi anne ve babasını da 1984 yılında trafik kazasında kaybettiğini aktaran Sümer, şöyle diyor: Normalde yaptığınız hız sınırını aşma, yakın takip, hatalı sollama, ihlal, bunun yan adı ‘saldırgan sürücülüktür’. Nedir saldırgan sürücülük? Birinci sebebi kesinlikle hızdır. İkincisi, yaya önceliğini tanımamaktadır. Çünkü yollar sanki araç için yapılmış gibi düşünülüyor. Şehirde öncelik yayanındır, sonra aracındır. Bu kural birinci kuraldır. Siz trafikte ihlali ahlaki, vicdani olarak görmezseniz, bunun şakasını yaparsanız bu olayları önleyemezsiniz. Ortalama hızı 7 kilometre düşürürseniz, emniyet kemeri kullanımını şehir içi ve şehir dışı ortalama yüzde 81’e çıkarırsanız, hiçbir yatırım yapmadan ölümleri yüzde 50 azaltıyorsunuz. Elektronik denetleme çok önemli bir konu. İhlal yaptığında yakalanacağına yüzde yüz inanan insanlar kesinlikle kurala uyuyorlar. 30 kilometre levhalarının kritik yerlerde ebadının yüzde 50 büyütülmesi gerekiyor, bunlar psikolojik taktikler.

Şehir içine araç değil metro girer

Yaptıkları araştırmada 2015 yılında, İstanbul’da sadece trafik kavgasında ölen 13 insan bulduklarını aktaran Sümer, şunları da sözlerine ekledi: Şehir içi yollarda yetkiyi mutlaka belediyeye vermek zorundasınız. Dünya böyle yapmış. Bir insan öldüğünde belediyenin sorumlu tutulması gerekiyor. O zaman problem çözülüyor. Ayrıca şehir içine araç gelmez, metro gelir, toplu ulaşım gelir. Araç gelirse öfkelenir, çünkü işine gidemiyor. Yaya da güvenli yolda yürümek ister. Orta çözümü bulmak için çağdaş şehirlerde olan toplu ulaşıma ve yaya öncelikli güvenliğe göre düzenleme yapmanız lazım.