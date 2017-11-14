Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kardeşin cenazeleri, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morgundan alınarak, Senem Ayşe Mahallesi'ndeki Duraklı Camii'ne getirildi. Polis, Şura Akkök Akşeker'in ölen eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini söylemesi nedeniyle cenazede yoğun güvenlik önlemi aldı. Cenaze namazına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.



İMAM, HALELLİK İSTEMEDİ

Önce Ela Su'nun daha sonra Hira'nın cenaze namazlarını kıldıran cami imamı, törene katılanlardan helallik istemeyerek, "Bu yavrularımız sabidir, günahsızdır, cennet kuşlarıdır. Bunların günahı yoktur, helallik istenilmez. Bunlar, inşallah yakınlarına şefaatçi olacaktır" dedi. Dua okunmasının ardından omuzlara alınan kardeşlerinin cenazeleri, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na götürülerek, burada toprağa verildi. Anne Akşeker, kente gelen bakanların korumalığını yapan ekipler tarafından polis aracıyla mezarlığa götürüldü. Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker ise Namık Kemal Mahallesi'ndeki Şerefiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda defnedildi.



'HAKİMİN BİLGİSAYARINA GİRİP, AÇIK CEZAEVİNE ALDIRIYORLAR'

Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Şura Akkök Akşeker, eşinin çete kurmak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak gibi suçlar nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Cezaevinde yatıyordu 2,5 yıldır. İçeriden bir arkadaşı yardım ediyor, para ayarlıyorlar. Dışarıdan katip ayarlıyorlar. Savcının, hakiminin bilgisayarına girip, caninin dosyasını düşürüyorlar. Açık cezaevine aldırıyorlar sonra bu adam, firar ediyor. Bana da firar ettiğini söylemeyip, tahliye olduğunu ve çocukları görmek istediğini söylüyor. 'Güzellikle getir, benim niyetim kötü değil. Gelmezsen ben geleceğim. Oraya beni getirtme' diyor. Ben de çocuklarımı göstermek için gittim. Beni tuzağa düşürdü. Silahla iki kız çocuğumun gözü önünde beni vurdu. Akciğer, karaciğer ameliyatı oldum. Günlerce yoğun bakımda yattım. Beni 'öldü' sandı çocuklarımı kaçırdı. 2 aydır çocuklarımdan haber alamıyordum. Savcıya, polise gittim 'Ailesi görüşüyor. Ailesi sürekli beni arayıp, tehdit ediyor. Cinnet getirmiş, yapmış, çok pişmanmış. 'Ya bu adamla barışacaksın ya da daha kötü şeyler olacak' dediler. Ben de 'Barışmayacağım, çocuklarımı verin' dedim. Sonra annesini şikayet ettim. Annesi, benden para istedi, 5 bin lira. 'Çocukların aç' dedi. Bulup, gönderdim, sırf çocuklarım için para gönderdim ve annesine 'Yerini söyle' dedim. 'Hasret kalacaksın çocuklarına, söylemeyeceğim' dedi mesajları da duruyor."



'ADALET YERİNİ BULSUN'

Göksel Akşeker'in ailesinin, çocuklarının yerini bildiğini; ama kendisine söylemediğini ileri süren anne Akşener, "Benim çocuklarım, kör kurşuna gitti. Öldüler, yoklar artık. Benim devletimden tek isteğim, benim çocuklarımın katilleri bulunsun. Benim yüreğim, şimdi nasıl soğuyacak? Benim yavrularım ne olacak şimdi? Gitti, bitti. Yeter, adalet yerini bulsun. Yeter artık başka canlar yanmasın; kadınlar, çocuklar ölmesin yeter" dedi.