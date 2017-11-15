Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 81 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbarat çalışması sonrası operasyon düzenleyen ekipler, evin çatı katında zulalanmış 3 kilo 81 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.