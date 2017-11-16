Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 81 AE 121 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali D. yönetimindeki BA 011-L plakalı tıra Köroğlu mevkisinde arkadan çarptı.

İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.