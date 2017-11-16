Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, 11 Kasım Cumartesi günü uyuşturucu arama köpeği ‘Evlat’ın da katılımıyla iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şahısların ev ve araçlarında da aramalar yapıldı. Aramada 17 kilogram kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelere el koyan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.