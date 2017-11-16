Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binada tapusuz bir şekilde oturduğu iddia edilen vatandaşlar, evin bulunduğu arsanın hissedarı Yasemin Çağlayan Yıldız tarafından 3 yıl süren dava sonucunda dükkan ve evlerinden çıkartıldılar. Duruma kızan vatandaşlar ise binayı yıktırdılar. Binanın yıkılma kararının hatalı olduğunu söyleyen Yasemin Çağlayan Yıldız, yaşadıkları zararın ödenmesi için davacı olacağını söyledi. Edinilen bilgilere göre Yasemin Çağlayan Yıldız’ın babası tarafından Müteahhit H.Ş’ye kat karşılığı verilen arsa üzerinde 16 daire, 5 dükkan ve bir de bodrum katı yapılması planlanıyordu. 1998 yılında Müteahhit H.Ş. tarafından binanın yapımı için çalışmalar başlatıldı, dükkan ve daireler ise inşaat devam ederken satıldı. Müteahhit H.Ş. binanın inşaatını yarıda bıraktığı için arsa hissedarları tarafından Müteahhit H.Ş.’ye dava açıldı. 2002 yılında sonuçlanan davada arsa üzerinde yapılan binanın sözleşmelerinin iptaline ve Müteahhit H.Ş.’nin arsa üzerindeki haklarının alınmasına kara verildi. Yarıda kalan bina ise tapusuz olan sahipleri tarafından tamamlandı.



Tapusuz daire ve dükkanların bulunduğu binaya yerleşen vatandaşlar hakkında Yasemin Çağlayan Yıldız davacı oldu. Yaklaşık 6 yıl süren dava sonucunda ise tapusu olmayan ev ve dükkan sahiplerinin 2015 yılında binayı boşaltmaları kararı alındı.

Binadan çıkarılan vatandaşlar ise yaşanılan olaya duydukları kızgınlık sebebiyle Darıca Belediyesi’ne binanın yıkımı için şikayette bulundular. Yıkım kararı alan Darıca Belediyesi ise binanın yıkımı için çalışma başlattı. Yıkımı başlatılan binanın arsa hissedarı Yasemin Çağlayan Yıldız, durumu şaşkınlıkla karşılayarak, yıkımın gerekçesini haklı görmediğini ve yıkım kararını yargı sürecine taşıyacağını söyledi.