Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşanmak üzere oldukları öğrenilen Erdoğan G. ile Birgül G. arasında sabah saatlerinde eski hastane binası karşısındaki evlerinde tartışma çıktı. Birgül G. silah ile Erdoğan G.’ye 5 el ateş etti. Göğsünden ve başından yaralanan Erdoğan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra küçük çocuğu ile evden ayrılan Birgül G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.