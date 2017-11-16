Boşanmak üzere oldukları öğrenilen Erdoğan G. ile Birgül G. arasında sabah saatlerinde eski hastane binası karşısındaki evlerinde tartışma çıktı. Birgül G. silah ile Erdoğan G.’ye 5 el ateş etti. Göğsünden ve başından yaralanan Erdoğan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra küçük çocuğu ile evden ayrılan Birgül G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.
Kocasına kurşun yağdırdı
16.11.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Birgül G. boşanmak üzere olduğu kocasını silahla vurarak öldürdü.
Etiketler : bursa,karı koca,kavga,cinayet,
520087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520087.aspx
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