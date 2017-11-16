Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Gölü çevresinde bulunan kuş popülasyonunu inceleyen bir kuş bilimci sıra dışı bir olayla karşılaştı. Baraj kapakları yakınında deforme olmuş bir erkek cesedi gören kuş bilimci polislere haber verdi. Cesedin belden aşağısının çıplak olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.