Büyükçekmece Gölü çevresinde bulunan kuş popülasyonunu inceleyen bir kuş bilimci sıra dışı bir olayla karşılaştı. Baraj kapakları yakınında deforme olmuş bir erkek cesedi gören kuş bilimci polislere haber verdi. Cesedin belden aşağısının çıplak olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Büyükçekmece Barajı'nda erkek cesedi bulundu
16.11.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece Gölü'nde baraj kapakları yanı başında çevredeki kuşları inceleyen bir kuş bilimci tarafından belden aşağısı çıplak bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : büyükçekmece gölü,ceset,haberler,
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