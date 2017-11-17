Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde bir domuz sürüsü gece sitelerin arasına kadar indi. Burada çöpleri karıştırdığı görülen domuzlar, bir sitenin bekçisi tarafından görüntülendi. Bekçi, hayvanları aracıyla takip ederek siteden çıkardı. Bir süre sonra ise sürü, ağaçlık alana doğru giderek gözden kayboldu.