Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Gıdadan hizmet sektörüne turizmden kozmetiğe kadar çeşitli alanlarda firmaların İslami esaslara uygun üretim ve kesimini düzenleyen helal belgelendirmede önemli rakamlara ulaşıldı. Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) onayladığı helal belge sayısı son 5 yılda 434’e; firma sayısı da 210’a ulaştı. Enstitü, belgelendirme faaliyetlerini İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayınlanan standartlara göre gerçekleştiriyor. En çok helal belgesini gıda ürünleri aldı. Bunun yüzde 22’sini et ve et ürünleri oluşturdu. Yüzde 15 ile katı ve sıva yağlar, yüzde 13 ile tahıl mamulleri ve baklagiller, yüzde 10 ile de süt ve süt ürünleri takipte...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Helal belge için başvurular internet üzerinden alınabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TSE uzmanlardan oluşan heyet, firmayı yerinde inceliyor. Son kararı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen bir uzmanın da bulunduğu en az 3 kişilik Helal Belgelendirme Komisyonu veriyor. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıl. Onay alan kuruluşta yılda bir kez habersiz şekilde denetim yapılıyor. Ayrıca gerektiğinde piyasadan da numune alınarak ürün üzerinde helal şartları kapsamında uygunluk incelemesi de gerçekleştiriliyor.