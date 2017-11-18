Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysu Gezgin yönetimindeki 34 AEK 146 plakalı otomobil, Karaköy istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Zeynep Arslaner ve Türkhan Aysu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.