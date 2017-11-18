Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde 5 yıldır taksicilik yapan Ahmet Tutkun, müşteri memnuniyeti için aracında yaptığı değişikliklerle adından söz ettirmeyi başardı. Taksiye binen müşterilerine hizmette sınır tanımayan örnek taksici, meslektaşlarına göre verdiği hizmetle bir adım öne geçiyor. Tutkun, aracına binen müşterilere ücretsiz çikolata, kek, çeşitli içecekler ve internet imkanı sunuyor.

"İlk başta şaşırıyorlar, sattığımı düşünüyorlar, kesinlikle ücretsiz”

Hizmette sınır tanımayan taksici Ahmet Tutkun, "Sürekli yolculuk yaptığımız bir şirketin personeli var. O personel benim dinlediğimiz müziği sevdi. Araçta bluetooth bağlantısı var istiyorsan bağlanabilirsin dedim. Bu şirket her zaman 4-5 araç çağırıyor. Bu arkadaş da sürekli olarak beni seçiyor. Ben de buradan anladım ki, müşteriye ne kadar hizmet sunarsan seni o kadar tercih ediyor. Sonra suları, abur cuburları, internet bağlantısını koydum. Elimden geldiğince bütün imkanları sunmaya çalışıyorum. Öncelikle şaşırıyorlar. Kapıyı açar açmaz suları görüyorlar. Sonra koltuk arkasında bulunan bölümü abur cuburlarla doldurduk. İlk başta şaşırıyorlar ve sattığımı düşünüyor. Kesinlikle satmıyorum tamamen ücretsiz" dedi.



"Yarım elma gönül alma diyorlar ya, hakikaten gönül alıyor"

İlginç tepkiler aldığını söyleyen Tutkun, "Bunu söyleyince kimse beklemiyor, alışmamışlar. Çok ilginç tepkiler geliyor. İnsanların hoşlarına da gidiyor. Küçük bir nüans, ince bir düşünce, çok da maddi değeri olan bir şey de değil. Hani derler ya ‘yarım elma gönül alma’ hakikaten insanların gönlünü alıyor. Araç içerisinde çok kısa sürede o samimi duygular ortaya çıkıyor. Hakikaten dostane sohbet ortamı oluşuyor. Turistler için çok faydalı bir uygulama oldu. Kendi insanımız için herkesin cep telefonunda interneti bulunuyor. Genelde kullanılmıyor, ama yabancı misafirler için uluslararası internet kullanımı çok pahalı, onlar için çok iyi oluyor. Bu uygulama yeni, 2-3 ay oldu. Müşterilerimden gelen tepkiler çok güzel, her binen yolcu tekrar yolculuk yapmak için ya telefon numaramı ya da sosyal medya hesaplarımı takip ediyor. Bir şekilde farklı kanallardan bana ulaşıyorlar" diye konuştu.