Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ulugazi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, TOKİ’de ikamet eden arkadaşı Özcan E.’nin yanına geldi. İddiaya göre, ikili evde uyuşturucu almaya başladı. Bir müddet sonra ise kimliği belirsiz kişi, 4’üncü katta bulunan evin balkonundan kendisini bir anda boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan ve kanlar içinde kalan şahıs, olay yerinde can verdi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemenin ardından ölen kişinin arkadaşı olduğu belirtilen ev sahibi Özcan E.’yi gözaltına aldı.

Olayı şüpheli bulan savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.