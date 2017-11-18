Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan kimlikleri belirlenen 5 kişinin adresine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan arama çıkı diye tabir edilen satışa hazır vaziyette bir miktar sentetik kannobinoid, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu devam ettiren narkotik motorize ekipleri, bu şahıslara uyuşturucu madde satan M.C.Y'yi yakaladı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramada satışa hazır halde 40 gram sentetik kannobinoid, bir miktar metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.



Yıldırım ilçesinde ise polis ekiplerini gören B.E. ve Y.Ö. isimli şahıslar kaçmak istedi. Şahısların araçlarında yapılan aramada 50 gram esrar ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5'i hakkında kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. M.C.Y., B.E. ve Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.