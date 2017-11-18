Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.